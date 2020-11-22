居家品酒　真係咁易醉？

酒逢知己千杯少，尤其係同心儀已久嘅紅顏知己碰杯，梗係要飲個痛快啦！只可惜受疫情影響，家陣酒吧限制每枱坐兩個人，又要限時限候埋單，約朋友飲酒似乎上屋企會Free好多，之但係唔少人覺得喺屋企飲酒會易醉啲，究竟係真唔係呀！日本女網民高橋奈美子（高橋なめ子）聲稱要搵出真相，佢話喺酒吧飲酒，3、4杯落肚都冇問題，但喺屋企飲，1杯就瞓低，經過一番研究，佢發現同酒杯款式有關，酒吧用嘅杯比較細隻，分量少啲，屋企用有耳杯嚟飲，分量多咗，自然易醉啲！呢個解釋聽起上嚟有啲似是而非，有網民就話，重點應該係，酒吧飲酒逐杯計錢，屋企飲酒飲幾多都得，環境又Relax一啲，自然會飲得放啲同多啲！

AV女優傾巢而出

講到疫情問題，好多大型活動都被迫延期或取消，所以唔少人都對日本AV大廠Prestige搞唔搞得成「AKIBA JACK!!」（アキバジャック）呢項年度活動有保留。幸好，片廠早前已經公布，活動會如期喺秋葉原多間DVD店內舉行，旗下女優仲會傾巢而出，包括鈴村愛里、愛音麻里亞、野野浦暖、涼森玲夢、永瀨未萌等等等，並會進行長達7個半小時嘅馬拉松式簽影會兼抽獎。由於每位女優每日只有一場活動，而且每場名額為50人，想入場一睹偶象風采嘅粉絲，勢必爭崩頭！

疫情令人失性趣

疫情持續，英國嘅情況更加令好多人感到憂慮，繼而對性失去咗興趣添！某約會應用程式早前搞咗個調查，有2,559名男女參與，結果發現55%受訪者真係因疫情而失去性趣，部分人更曾故意對另一半嘅求歡要求無動於衷，原因係想避免有身體接觸。除咗抗疫理由外，有29%受訪男女表示失去性趣同電視及遊戲令自己分心有關，52%受訪者歸咎於工作、疾病、傷心等原因，33%因長期冇性生活而感到麻木。英國國民保健服務指出，如果自覺失去性趣，記得要正視，最好向性學家求助。