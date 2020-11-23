吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：祭祀、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、8、9

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，要特別小心因飲酒過多而令肝臟出現毛病，應定期作全身檢查。

牛：↓ 工作未有大進展，如要找工作有機會獲他人介紹，但工作性質會未如理想。

虎：↑ 能獲長輩及有力人士提攜，能逢凶化吉，人緣甚佳，是開展計劃的好時機。

兔：→ 和伴侶的感情出現破裂危機，如懂得冷靜處理，這次衝擊正好讓你可檢討。

龍：→ 突然想轉工作另謀發展，不過現有工作仍有發展空間，下決定要考慮清楚。

蛇：→ 身體尚算健康，但提防因參與的活動太多而令自己睡眠不足、體力透支。

馬：↓ 會出現假桃花，有緋聞纏身，最好跟異性保持距離，以免惹身邊人不快。

羊：★ 人際關係順利，是非不會跟你扯上關係，加上心情甚佳，生活相當如意。

猴：→ 頭腦似乎不夠清醒，千萬不要在這時候作出重要決定，會帶來日後麻煩呢。

雞：→ 心情一直浮躁不安，應走到空氣流通的地方深呼吸一下，又或獨處一會兒。

狗：↑ 創意特別強，不妨主動提出你的見解，有機會令公司上下對你另眼相看。

豬：→ 工作量比別人多，有人暗中觀察你，有意考驗你的能力及能否承擔責任。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係略為不穩，攜眷郊遊，或參與嗜好、宗教或學術等活動，多作協調為佳。

金牛：異性緣及家庭運稍佳，已婚或同居朋友，夫妻關係回穩不少，宜盡享二人世界。

雙子：感情及親子關係將較愜意，已婚或同居朋友，相處及溝通情況轉佳，宜多約會。

巨蟹：體能轉佳，士氣較高，工作運較佳，進度和表現將甚理想，但對伴侶需多予關懷。

獅子：辭令及思考力回穩，人緣及桃花運較佳，感情及親子關係將較愜意，宜多聚會。

處女：精神及情緒較佳，家庭運回穩。財運稍遜，與家人交流理財事宜，助改善財務。

天秤：辭令及思考力較佳，但情緒不穩，社交及家庭運稍遜，宜多予協調及多予耐性。

天蠍：精神狀態回升，事業及財運稍佳，求職、轉職、謀事等，議價力較強，成數較高。

人馬：人氣及社交運佳，出勤、公幹及海外項目等成效較佳，但需小心處理文書等工序。

山羊：士氣及鬥志較旺，事業運回穩，公事進程將較理想，但人氣稍遜，宜多作協調。

水瓶：社交運佳，出門、出勤、旅遊等較易招引艷遇，已有固定伴侶者，需多加自律。

雙魚：事業運稍佳，求職、轉職等成數較高，但情緒略為不穩，宜多加積極及自我激勵。

預測：本周大市，價位將具下調空間。