【對另一半唔公平】黃智雯感情潔癖解構7年之癢

人馬座的黃智雯愛冒險兼貪玩，但對愛情非常專一，與圈外男友無風無浪拍拖8年，不斷嘗新為愛情保鮮。面對娛樂圈的誘惑，她自認潔癖，不會貿然與人發生感情轇轕，為顧及另一半感受，更會自設保護屏幕，煉成緋聞抗體！

黃智雯（Mandy）在新劇《使徒行者3》飾演的Madam G患有「學者症候群」，擁有高智商，但不擅長與人溝通，亦不懂觀察別人的喜怒哀樂，她事前下了不少苦工：「我要保留『學者症候群』患者特質，但查案又唔可以唔同人溝通，加上角色唔懂得表達情緒，要諗方法畀佢發洩，最後諗咗揼牆。」劇中她與馬國明是非一般情侶：「今次加入喜感，講我哋拍拖嘅節目係睇閉路電視，好古怪。（親熱戲？）有，但唔多，因為對Madam G嚟講，少少觸摸都好大事件，接吻戲都好含蓄，好似小朋友Puppy Love嘅感覺。」

為男友自律

現實生活中，Mandy有一位拍拖8年的圈外男友詹文天，感情穩定，她認為所謂「7年之癢」只因太習慣對方，以致沒有驚喜：「我會感覺到，會覺得係時候加啲調味料，好在我嘅職業要周圍走，唔係24小時黐住男友，我哋會周圍去試新餐廳，都係一種情趣同保鮮方法。」

自拍拖以來，Mandy可謂跟緋聞絕緣，她揚言全因「潔癖」：「要重新認識一個人，同其他人發生感情轇轕，係一件好煩嘅事，我自然會有個保護屏幕，呢方面我比較自律。」置身這個需要爭取曝光率的行業，零緋聞會否蝕底？她說：「如果工作上有感情轇轕或者唔好嘅新聞，影響形象之外，亦對另一半唔公平，我想保障我另一半嘅感受。」

唔心急「造人」

談到婚期，她直言與男友早有共識：「唔係唔想結，而係等時機，大家一齊已經好舒服，好明白同了解對方。（結唔結婚都冇所謂？）我會結，我都想組織家庭。（考慮雪卵？）我有同朋友研究過，但冇話好驚，要追趕時間。我鍾意自然啲，唔會刻意去做，有冇都係個天安排。」

Mandy的事業與感情一樣四平八穩，無奈與「視后」仍有一步之遙，問會否以視后為目標？她說：「我唔想畀個框框自己。（唔需要用獎去肯定自己？）獎項係好大鼓勵，但唔想被呢樣嘢框住。」

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