東方日報C1：張敬軒疫後第1騷「我返嚟喇！」

張敬軒在第4波疫情突然爆發下，成功排除萬難以首位重返紅館開騷的歌手身份舉行演唱會，為了令6,000歌迷及約80位演出者安心，大會除了做足防疫措施外，軒仔又化身紅館職員拍片親教防疫，連歌迷如廁都照顧埋，又教首創的「成碟青瓜過大海」洗手歌時，引得觀眾發出連口罩都遮不住的笑聲。

連續8場的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》昨晚在紅館舉行首場，軒仔是繼去年11月2日舉行的《費玉清告別演唱會香港站》，相隔超過1年後，成為第1位率先重踏紅館舞台的歌手。而其演唱會原定於去年11月舉行，由於疫情關係，延至昨晚並共加開4場。鑑於疫情個案近日突然回升，昨日更是第4波以來單日新高數字，不過無阻現場歌迷支持軒仔的心情。原本可容納12,500名觀眾的紅館，大會公布入場觀眾約6,000人，每組相連觀眾的座位亦相距頗遠，入場歌迷需佩戴口罩，入場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液。

「呢個騷得嚟不易」

晚上8時30分，演唱會正式開始，台上共80位中樂團樂手及樂隊人員大部分均有戴上口罩，身穿黑色雲石皮褸及羽毛帽的軒仔隆重登場，獻唱經典《酷愛》後，他說：「紅館我返嚟喇！大家都返嚟喇！」全場拍手叫囂，他說：「多謝大家！」原本他所站的是自動台，但由於其裙襬太大不便轉身，笑言請大家保持自轉，接着說：「大家好嗎？畀着以往升上台見到咁嘅入座率係好唔開心嘅，但依家見到咁嘅入座率都好感激大家嘅支持，因為要配合政府防疫規矩限制，所以大家坐得疏落，好輕鬆呀呵？隔籬仲可以擺嘢添！總之你哋肯嚟我就肯唱，就算唱幾多場都唱，呢個騷真係得嚟不易，我對演出同製作都好有要求，所以一直喺度諗點樣可以喺呢個有限嘅範圍發揮到最大，今次冇加設握手位，希望大家喺另一個角度見到我同樂手出色嘅演出。」

他自爆因沒有握手機會，曾打算在網上買「假手」送給歌迷，可惜未能成事，連場刊都欠奉，惟有改用「肉嘴」親自介紹騷上4個序曲的章節，望歌迷可以瞌埋眼欣賞中式古典音樂，又表示揀歌方面，他專程上網了解歌迷的留言，他笑說：「有歌迷話唔想聽《櫻花樹下》，不過Sorry，今晚一定要唱，首本名曲冇幾多首。」

騷後秒速返歸消毒

演唱會開始前，大會播出軒仔化身紅館工作人員拍攝防疫措施安全指引的片段，軒仔身穿帶位職員的紅色制服，戴着口罩示範觀眾如何按照座位編號入座，提醒要記得保持社交矩離，不能私下調位，睇騷期間不准飲食，全程要「罩不離口」。他更「深入廁所」，提醒大家為安全計，最好盡量少用紅館的公共設施，片段中表示：「雖然演唱會相當精彩，若然不太內急就不要去廁所，但如果忍無可忍，要緊記如廁後洗手。」他更教大家邊洗手邊唱5次「成碟青瓜過大海」，以確保有足夠時間洗乾淨手，現場即傳出陣陣笑聲。

軒仔於片中呼籲歌迷及朋友勿浪費金錢送花，亦不用擔心他「冇啖好食」而送美食到後台，表示餵飽他的重任交由其家中外傭「遮遮」負責就得。而為免人群聚集，軒仔事先張揚叫歌迷完騷後不用於後台黃閘聚集等他，因為他做完騷會秒速返家「淨身消毒」，不會與跟大家會面。

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