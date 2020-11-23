徐冬冬又晒美胸！性感霸氣共冶一爐

被封為「中國第一美胸」的內地女星徐冬冬，近日發布一輯以黑色搖滾為主題的索照，相中的她穿緊身黑色透視裝，再配長靴，性感及霸氣共冶一爐，惹火身材盡現，不少網民狂讚：「冬冬姐身材好！」、「這個搖滾特工真的很不錯，特別性感！」

性感背後，冬冬當然下了不少苦功，除了每日做運動收身外，日前她網晒在內地的商場打卡的短片，她更自嘲是「奀星」：「想知道不紅的女演員，拍戲的空檔都吃甚麼？作為一個要控制體重的女演員如何吃遍整個商場，大飽口福的同時，還能保持身材？」

片中她行經餐廳，見到門外放了美食的圖片時，以「睇咗當食咗」為原則，睇完就撇。之後和工作人員去火鍋店，點了多盤肉後，冬冬只是吃蔬菜及大蒜，她更笑言：「不紅的女演員吃大蒜，跟別人對戲的時候，一嘴大蒜味，誰都別想跟我拍吻戲！」期間同行的工作人員多次誘惑她吃肉，她仍不為所動，忍功厲害。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc