退居幕後？杜大偉開公司用老婆名有原因

藝人杜大偉（David）憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Peter」成功入屋，早前更變身「杜4組」劇接劇忙到甩轆。但受到新冠肺炎疫情影響下，登台及司儀工作驟減，他決定向外發展開設廣告製作公司，更以太太名字命名。

David透露今次源於舊同學的鼎力支持下成事，他說：「舊同學從事海外物業投資多年，所以佢就鼓勵我開廣告公司幫手宣傳，仲引薦我去畀其他地產商，真係好感激佢哋。」至於何解用上太太名字命名公司？他冧爆說道：「老婆中文名有個琳字，所以公司中文名叫王木木。老婆係我財政大臣，我負責搵錢，佢負責使錢，名都係用佢嘅先有意義，錫老婆會發達嘛！」

身為廣告界初哥，他坦言邊學邊做：「早前出席咗馬來西亞嘅樓盤誓師大會，當日有超過200間地產代理老闆及房地產代理總會代表出席，我首次以廣告公司老闆身份喺大家面前講解公司嘅業務發展同優勢，都好緊張。」稍後，他更會邀請演藝界友好參加海外睇樓團。問到是否做埋藝人管理？他笑說：「係呀！我要逐步退居幕後嘛！講笑咋，我鍾意拍戲，會一路拍戲一路做生意，演戲未必可以演一世，所以做返同演藝有關嘅工作，例如廣告製作或藝人管理，都可以叫做延續我嘅演藝生命吖！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc