鄧麗欣「排球魂」熱血滾燙　大晒無添加靚相

藝人鄧麗欣（Stephy）一直致力推廣排球運動，曾是香港青年排球隊隊員嘅佢，仲自己成立球隊Loey，真心出錢出力。尋晚佢就喺社交網上載自己當年英姿，講吓佢自己排球生涯，雖然佢係為新劇宣傳，不過粉絲就意外有得睇女神細個嘅靚相！

大合照中Stephy有心地為舊隊友用公仔遮樣，而相中嘅佢就同依家近乎零變化，睇得出冇化妝嘅佢眼大大又Young，玩沙灘排球時仲大晒長腿，短褲仔非常吸睛，難怪當年佢係校花啦～！

Stephy發文指自己細個原來好害羞，都係靠排球帶佢走入人群之中，更好熱血咁同舊隊友表示「排球魂」一定會繼續流動：「最近想要找找以前打排球的照片 發覺⋯⋯真的很少 在球場上在打波的更是幾乎沒有，絕無僅有的只找到在沙排場上的幾張🤷🏻‍♀️排球這個運動在我生命裏扮演着很重要的角色，它改變了我小時候的害羞個性，也帶給了我很多的正能量！感謝所有陪伴過我一起奮鬥的隊友們，也許現在大家已經各有各忙或已放下排球🏐️ 但曾經的熱血相信一直也在回憶中繼續流動～～～🔥」

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