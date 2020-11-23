推到上熱搜！王大陸剝完李沁衫　強吻至嘴變形

台灣男星王大陸在內地網劇《狼殿下》化身霸氣渤王，拯救了李沁飾飾演的摘星，將她抬上膊頭過海，盡顯霸氣，更有一幕怕李沁火氣攻心，伸手脫掉她的外衣，但李沁不斷反抗、掙扎，還試圖想要逃跑，王大陸為了逼她聽話，把李沁壓在樹幹上強吻，疑似力氣過於龐大，把她的嘴巴親到變形。

許多網友看到這一幕，紛紛將它推上微博熱搜，短短1天瀏覽人數3.2億，網友重複又重複看這幕，紛紛留言：「難怪李沁之前接受採訪時，說王大陸演吻戲是拔火罐」、「這也太用勁了吧」，還有人把重點放在渡溪，「這河看起來也不湍急啊」、「危險涉溪？」、「這個河流要笑死我了」、「有石頭搭的路不去，非要淌水？」

事實上，王大陸與李沁先前有場吻戲也登上微博熱搜，兩人甜蜜咀完後，王大陸的鼻子竟猶如打光般瞬間變白，顯然不慎沾上李沁的粉底，讓劇中營造的浪漫氛圍一秒破功。

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