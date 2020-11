AMA：The Weeknd鼻青臉腫造型表演　掃3獎大贏家

The Weeknd以爆頭look現身《AMA》。

《美國音樂頒獎禮》舉行,獲8個提名領先的加拿大男歌手The Weeknd,掃走3獎包括「最受歡迎騷靈/R&B男歌手」、「最受歡迎騷靈/R&B大碟」與憑《Heartless》奪得「最受歡迎騷靈/R&B歌曲」,成為大贏家。

The Weeknd以鼻青臉腫,頭部包住繃帶,配合紅色西裝的造型現身,不過他其實沒有受傷,只是化妝效果,宣揚醉酒駕駛的危害。他上台獲獎時,表示要將獎座獻給已故天王Prince。

美國天后Taylor Swift同樣掃走3獎,包括「年度藝人」、「最受歡迎流行/搖滾女歌手」、與憑《cardigan》奪得「最受歡迎音樂錄影帶」,她未有出席,拍片解釋自己忙於重錄舊歌。而韓國男子組合防彈少年團(BTS)則奪得「最受歡迎社交藝人」與「最受歡迎流行/搖滾組合」。

《AMA》部份得獎名單:

年度藝人:Taylor Swift

年度新人:Doja Cat

年度合作:Dan + Shay、Justin Bieber《10,000 Hours》

最受歡迎社交藝人:BTS

最受歡迎音樂錄影帶:Taylor Swift《cardigan》

最受歡迎流行/搖滾男歌手:Justin Bieber

最受歡迎流行/搖滾女歌手:Taylor Swift

最受歡迎流行/搖滾組合:BTS

最受歡迎流行/搖滾大碟:Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行/搖滾歌曲:Dua Lipa《Don’t Start Now》

最受歡迎鄉謠男歌手:Kane Brown

最受歡迎鄉謠女歌手:Maren Morris

最受歡迎鄉謠組合:Dan + Shay

最受歡迎鄉謠大碟:Blake Shelton《Fully Loaded: God’s Country》

最受歡迎鄉謠歌曲:Dan + Shay、Justin Bieber《10,000 Hours》

最受歡迎饒舌Hip-Hop男歌手:Juice WRLD

最受歡迎饒舌Hip-Hop女歌手:Nicki Minaj

最受歡迎饒舌Hip-Hop大碟:Roddy Ricch《Please Excuse Me For Being Antisocial》

最受歡迎饒舌Hip-Hop歌曲:Cardi B、Megan Thee Stallion《WAP》

最受歡迎騷靈/R&B男歌手:The Weeknd

最受歡迎騷靈/R&B女歌手:Doja Cat

最受歡迎騷靈/R&B大碟:The Weeknd《After Hours》

最受歡迎騷靈/R&B歌曲:The Weeknd《Heartless》