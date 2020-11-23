AMA：The Weeknd鼻青臉腫造型表演　掃3獎大贏家

《美國音樂頒獎禮》舉行，獲8個提名領先的加拿大男歌手The Weeknd，掃走3獎包括「最受歡迎騷靈/R&B男歌手」、「最受歡迎騷靈/R&B大碟」與憑《Heartless》奪得「最受歡迎騷靈/R&B歌曲」，成為大贏家。

The Weeknd以鼻青臉腫，頭部包住繃帶，配合紅色西裝的造型現身，不過他其實沒有受傷，只是化妝效果，宣揚醉酒駕駛的危害。他上台獲獎時，表示要將獎座獻給已故天王Prince。

美國天后Taylor Swift同樣掃走3獎，包括「年度藝人」、「最受歡迎流行/搖滾女歌手」、與憑《cardigan》奪得「最受歡迎音樂錄影帶」，她未有出席，拍片解釋自己忙於重錄舊歌。而韓國男子組合防彈少年團（BTS）則奪得「最受歡迎社交藝人」與「最受歡迎流行/搖滾組合」。

《AMA》部份得獎名單：

年度藝人：Taylor Swift

年度新人：Doja Cat

年度合作：Dan + Shay、Justin Bieber《10,000 Hours》

最受歡迎社交藝人：BTS

最受歡迎音樂錄影帶：Taylor Swift《cardigan》

最受歡迎流行/搖滾男歌手：Justin Bieber

最受歡迎流行/搖滾女歌手：Taylor Swift

最受歡迎流行/搖滾組合：BTS

最受歡迎流行/搖滾大碟：Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行/搖滾歌曲：Dua Lipa《Don’t Start Now》

最受歡迎鄉謠男歌手：Kane Brown

最受歡迎鄉謠女歌手：Maren Morris

最受歡迎鄉謠組合：Dan + Shay

最受歡迎鄉謠大碟：Blake Shelton《Fully Loaded: God’s Country》

最受歡迎鄉謠歌曲：Dan + Shay、Justin Bieber《10,000 Hours》

最受歡迎饒舌Hip-Hop男歌手：Juice WRLD

最受歡迎饒舌Hip-Hop女歌手：Nicki Minaj

最受歡迎饒舌Hip-Hop大碟：Roddy Ricch《Please Excuse Me For Being Antisocial》

最受歡迎饒舌Hip-Hop歌曲：Cardi B、Megan Thee Stallion《WAP》

最受歡迎騷靈/R&B男歌手：The Weeknd

最受歡迎騷靈/R&B女歌手：Doja Cat

最受歡迎騷靈/R&B大碟：The Weeknd《After Hours》

最受歡迎騷靈/R&B歌曲：The Weeknd《Heartless》