聖誕夢幻彩妝　攻陷少女心

一年一度的聖誕將至，雖然話疫情期間辨不了大型Party，但就算這樣也可以化個靚妝影相紀念一下，或與閏蜜交換禮物感受下節日氣氛。適逢今年各大美妝品牌繼續發力，推出高顏值又實用的節日限定彩妝禮盒，當中更不乏以夢幻或可愛包裝設計，即使不是少女，見到都會少女心大發，好想買來自用或送給身邊閨密。

手繪INS風聖誕裝飾

Clean Beauty先驅品牌bareMinerals以可回收循環再用的環保物料作包裝，加上Ready-to-go節日感手繪圖案，推出Give Good. Do Good.聖誕系列，希望能以活潑可愛及節日氣氛濃厚的產品包裝，代替額外的禮物包裝。系列包括粉底、定妝粉、唇膏、胭脂及眼影，全部都是安全無害的礦物化妝品，還有多款節日限定套裝可供選擇。

冬日活力元素

日本天然護膚品牌ETVOS 以「Winter GO」 為聖誕限定套裝主題，將冬日運動和漫天飛舞的浪漫雪花結合，推出充滿活力和玩味感的節日彩妝。限量版聖誕套裝內含7色多用途彩盤、蜜粉餅、豐唇彩、限定化妝包和專業定妝刷，全部都是礦物化妝品。

個性顏色碰擊

今年聖誕，LUNASOL以不同顏色的碰撞加上部分閃爍元素設計節日限量彩妝系列。用充滿濃厚節日氣氛的桃紅色作包裝，推出一盒多用的聖誕彩妝盤，集眼影、FACECOLOR、胭脂於一身。以淡淡的金色作為眼、唇妝包裝的主色調，以不同的顏色碰撞出冷淡風的大理石紋，體驗色彩的無限變化。

冬日煙火慶典

M.A.C以節日中的醉人美景─銀粉初雪及璀璨煙火為靈感，推出「粉雪煙火」節日限量系列，充滿仙氣的粉雪外觀，加上充滿氣氛的煙花圖案，以及Lisa的同款妝品，款款都令少女心動不已。「粉雪煙火」系列包括標誌的子彈唇膏、晶亮唇彩、閃鑽眼影、雙色眼線筆和超立體光影粉餅，全面滿足派對女生的彩妝需求。

Bing Bing璀璨寶石

URBAN DECAY以Bing Bing的寶石為主要設計元素，推出2020節日限量系列。五光十色的寶石配上耀眼的金色，就好像童話裏的夢幻城堡。系列包括全新STONED VIBES迷你眼影組合、節日限量版STONED VIBES寶石套裝（內含全新STONED VIBES迷你眼影組合、URBAN DECAY王牌產品眼影底霜和24/7 GLIDE -ON眼線筆-ZERO）和兩款王牌產品節日優惠套裝及旅行裝。

時尚夢幻配色

LANEIGE以時尚又象徵雪花的冰藍色配上充滿節日氣氛的桃紅色，搭配出聖誕限定包裝，打造出充滿時尚感的夢幻配色。聖誕限定包裝產品包括今年9月推出的全新抗藍光Neo Cushion和節日限定6色眼影，以冰藍雪花包裝包裹着桃紅色的眼影盤，以亮紅色及啡紅色為主調，每種顏色都充滿節日氣氛。