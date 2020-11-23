再澄清唔係未婚懷孕！孫慧雪佗B前後暴肥60磅

藝人孫慧雪接受倪詩蓓及葉文輝（啤梨）主持的電台訪問，阿雪是參加電視台藝員訓練班入行，初出道的她被前輩們評論她為「一舊飯」，所以成為了綜藝節目《美女廚房》入面，「粥粉麵飯」中擔任「飯」的角色，她對此事並沒有放在心上，反而更加努力，不斷上進。

出道還是做「二打六」的她，在每一個演出機會也會為自己的角色增添一些戲份，訓練自己的演技，即使在鏡頭前只是一位「路人」，阿雪說︰「其實初入行嘅時候想我做一位諧星，但原來唔係想像中咁易。我都想憑我呢一個咁冇殺傷力嘅樣，試吓做奸人嘅角色。」雖然她憑參與拍攝微電影《雞蛋仔》，獲得最佳女主角，而該部微電影亦於2016年獲提名《金花獎國際電影節》，但她對不同角色的演繹及機會仍然抱有期望。

阿雪曾經講過：「我結咗婚之後好想生小朋友。」結果被一眾網民誤會她是未婚懷孕，所以急切要結婚。阿雪說︰「我覺得我有必要澄清，唔希望將來小朋友大個咗，會為佢帶嚟負面嘅影響。」懷孕的過程比起其他女性更為困難，因為她患有「子宮肌腺瘤」。為了可以生育下一代，她嘗試用不同的方法，如「停經針」，控制肌瘤大小，在適當時候終於懷孕。她說︰「細個時候喺破碎家庭中成長，所以我嘅夢想係希望可以拖住小朋友，一家好溫暖咁過日子。」懷孕前及懷孕期間的她體重相差60磅，產後被監製勸告：「生完唔一定要做師奶。」所以她在短短1個月內，減了20磅，為拍攝劇集作準備，將來她希望小孩子長大成人後，她有機會體驗流浪生活。

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