瑪姬自資翻唱廣東歌　朋友笑MV認真過全職歌手

主力做司儀和主持的前DJ瑪姬，疫情期間大型活動大幅減少，反令她多出時間積極參與各類型的音樂製作，更自資翻唱自己欣賞的廣東歌，又自組班底製作MV，瑪姬笑言：「有啲歌手朋友都覺得好奇怪，問我點解玩得咁認真，仲笑我啲MV拍攝認真過全職歌手。其實我都係本住一係唔做，一係就用心盡做嘅心態，從挑戰中得到無限滿足感。」

瑪姬近日翻唱陳奕迅（Eason）的舊作《我有我愛你》，又搵以前電台拍檔好友鄭啟泰擔任MV男主角，她說：「呢隻歌jazzy得嚟又有啲調皮，今次嘅MV走搞笑路線，不論服飾同化妝都刻意帶出復古嘅感覺，同我平時喺做司儀好唔同！」她感激鄭啟泰一口答應仗義幫忙，她說：「司儀工作我哋就合作過好多次，但演對手戲就真係第一次！我仲要麻煩佢特登去度身訂造恤衫，拍攝當日又要佢出動埋私伙色士風，MV入面有啲情節仲要求佢刻意醜化自己，呢個朋友真係唔話得！」

MV拍攝期間笑料百出，她多次笑到標眼水，要化妝師不時為她補妝：「今次我構思嘅劇情係講述我心花怒放咁去約會，一入餐廳門口，就見到佢好有型咁吹住saxophone由樓梯行落嚟冧我。但之後我先發現佢有好多奇怪行為，好似撩鼻、印腳、流汗流到成個胳肋底濕晒。不過雖然佢咁多缺點，到最後佢拎出鑽戒求婚，我都係搶住應承，呼應番《我有我愛你》嘅主題。」

現實生活中瑪姬坦言特別鍾情專一暖男，她說：「喺一段關係入面，安全感對我嚟講最重要，如果對方時刻令我提心吊膽，胡思亂想唔知佢去咗邊、同緊邊個一齊，咁就算佢條件幾好都唔關我事，我就算有幾愛佢，我都會即刻斬纜。」

瑪姬透露上次派歌宣傳已經係2012年嘅《諾貝爾愛情獎》，事隔8年，在歌唱老師每個星期軍訓式的訓練下，她自覺不同了：「今年翻唱唔同作品，畀自己適應入錄音室嘅感覺同埋熟習拍攝MV嘅流程，到下年如果真係有機會再有自己歌嘅時候，可以以最佳狀態示人。」

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