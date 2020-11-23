大女唱《對你愛不完》　城城揸揸吓車冧晒

天王郭富城為銀行品牌擔任代言人，下午於中環舉行記者會，席間更播放廣告短片。據悉他曾有意借出自己的限量版私伙戰車參與拍攝，受訪時他坦言：「架車全球得10架，香港有3架，開工前佢哋搵到另一個收藏者借出，咁我就出動自己訂製嘅頭盔囉。（貴嘢？）應該話個頭盔配合車身嘅拉花，我特登叫車廠造嘅，如果唔係擁有架車，佢哋應該唔會肯。」

談到理財，城城坦言喜歡收藏名車保值，至於財富，則放心交由公司會計及經理人小美打理：「一直盤數都唔錯。（你知銀行戶口有幾多個零？）最緊要係適得運用去達成自己嘅目標，唔係講實際有幾多錢。（太太又有乜收藏品？）私人嘢，我唔可以幫佢答，你下次問佢啦。」

他又大讚今次廣告拍攝真實：「好似其中一條片，講我有兩個囡囡，拍得好開心同溫暖。（唔考慮叫自己囡囡演出？）佢哋仲細，遲啲就唔知，不過家姐可能遺傳咗我嘅演藝細胞，好有表演欲，試過有次我揸車，佢喺後面唱《對你愛不完》，我即刻冧晒，呢首歌對我意義重大。」

請老師教廣東話英文

他又指作為父親，自己有為女兒們日後生活及發展做好準備：「教育同醫療基金唔少得。（疫情又停課嘞？）安全緊要啲，咁我同太太都有共識，盡量配合去發展佢多方面嘅潛能，好似我哋有請老師教佢廣東話同英文，培養佢語言能力，老婆陪上堂都學埋一份，咁幼稚園返學都係玩多，影響應該唔大。」

談到日前被發現拋低囡囡，與太太現身鬧市拍拖，城城謂：「嗰日其實都有同囡囡去街，囡囡好鍾意行超市，但係黃昏時佢要返屋企先，因為佢要上堂，咁我咪同太太去買啲日用品囉，估唔到畀啲市民發現，不過冇乜所謂。（估唔到你仲咁浪漫，爭取二人世界時間。）每個家庭應做嘅正常嘢啫。」

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