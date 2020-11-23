【愛因斯坦轉世】大眾臉歌神　陳奕迅轉行斬椰子？

唔少平民百姓都曾因為同明星撞樣而引起關注，最近有一名湛江市民因為似歌神陳奕迅（Eason）而喺網上爆紅，因為佢喺街上斬椰子而被網民改名做「陳椰迅」！呢段片短短幾日已經超過500萬人次瀏覽，而佢平時都不時唱Eason嘅歌，再同網民分享！Eason本人仲親自認證，喺短片中留言：「果然很像！」

除咗髮型相似，齋睇側面真係會被誤認做本尊，不過有網民笑言有一樣嘢唔似嘅係，就係呢位「陳椰迅」額畀Eason高，髮量比較稀疏咁話！

其實過往都有不少人同Eason似樣，最出名就係台灣舉重女選手林子琦，當時Eason更搞笑模仿對方舉重嘅「嘟嘴樣」，相似度高達90%，十足兩兄妹！除咗似運動員，仲曾有髮型師、廚師及保安同佢撞樣！Eason更係「愛因斯坦轉世」，曾經電爆炸頭嘅佢，企埋喺愛因斯坦雕像旁影相，模仿對方動作同表情，竟然似樣！

而台灣歌手蕭煌奇曾因為剪咗個新髮型，加埋其招牌黑超，意外變咗Eason！估唔到Eason相貌咁特別，竟然係大眾臉有咁多失散兄弟姊妹，仲要超越時空限制添呀！

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