吳若希細仔滿12朝派薑醋　吩咐老公買餸擺烏龍

歌手吳若希早前為老公Alex誕下第2胎囝囝Kylian，成功湊個「好」字。呢日吳若希晒出抱B近照，並透露Kylian已滿12朝，將按照傳統派薑醋。相中見吳若希氣色唔錯、相當精神，雖然着上白色長Tee，但都難掩有料上圍，明顯產後再升Cup！唔少網友都指佢生完BB後美貌更勝從前，有網民更大讚：「生完都咁fit、咁索。」吳若希即笑指：「執瘦咗個大髀㗎。」

另外，由於吳若希正在家休養，買餸重任則交由老公Alex負責，為免老公忘記，事前特意寫好購物清單，點知因為誤解清單上嘅符號，搞到買漏嘢，Alex表示：「老婆，對唔住，可能我唔知條線係『等於符號』，我買少咗。」

吳若希接受東網訪問，提到佢臉頰飽滿，佢即反問：「飽滿係咪即係肥？」而問到囝囝難唔難湊，佢就表示：「唔難，不過好大食。」

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