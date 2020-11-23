本日日本：Fueki漿糊仔首間旗艦店　大阪開幕

相信大家就算冇用過，都對黃色加紅色的Fueki君有印象吧！日本Fueki漿糊仔實體旗艦店Fueki Shop剛於大阪心齋橋Parco隆重開幕，別處找不到的Fueki君文具、甜點、化妝品、首飾及T-shirt等限定商品都可以在此買到，絕對令人心心眼！來自大阪的Fueki漿糊仔早於1975年上市後，因使用天然原料加上安全軟罐兩大賣點，成為眾多幼稚園及小學的指定學習用品。搶眼黃色瓶罐設計搭配Fueki君可愛表情，不僅小朋友們用到愛不釋手，也受到大人喜愛。近年陸續推出許多限定聯名商品，成為遊客必買手信之一。今次開設全新旗艦店，一口氣集結歷年來的人氣周邊產品，而且還有採用Fueki君軟罐盛載的軟雪糕及雪糕發售，有多款口味選擇，絕對想先食為快！

Fueki shop

地址：心齋橋PARCO 9F 東急Hands內（大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-8-3）

營業時間：10:00am~8:00pm