陳展鵬未有新劇開　留家陪囡囡抗疫享天倫

視帝陳展鵬、譚嘉儀、應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍等出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，鑑於電視城有內部員工確診新冠肺炎，故一眾出席的藝員、嘉賓及工作人員均嚴陣以待，全程戴上口罩，上台前消毒雙手，玩遊戲時戴的耳筒，事前亦經過消毒確保衞生。

展鵬透露剛獲悉同事「中招」，但未有太擔心，因曾經歷過本地個案最嚴重時期，認為最緊要做足清潔及安全措施。談到日前台慶舉行期間，不少藝人未有戴口罩，因而被批評防疫意識差，問到是否公司下令不准戴口罩？他說：「我哋有共識，因為公司53年生日，不過一落台即刻戴番口罩，當日都冇現場觀眾，我又冇返去綵排，大家都要小心。（你之前有去Staycation！）我都係同太太去，最近都減少聚會，希望快啲有疫苗最穩陣。（會去打針？）有需要都會去打。」

家中囡囡年紀尚小，問到防疫方面會否升級？展鵬坦言雖然心態上已經習慣，但近日的確甚少帶小朋友外出：「大人要做嘢冇辦法，希望大家要有公民意識注重衞生，我暫未需要開工，會多啲時間陪個女。（個女玩你機會多咗？）依家個女去緊大便就搵爸爸。（生多個細佬妹陪個女？）都係嘅。」

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