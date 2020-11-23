期間限定新店開催　Trainer AD1新色誌慶

2018年創立以來一直堅持可持續發展理念的運動鞋品牌LANE EIGHT，致力製作出一款採用環保物料打造並可重用的運動鞋款Trainer AD1，滿足到運動愛好者對時裝感的外觀追求，並提倡大眾關注環保意識，在追求個人健康生活之餘，一盡守護地球己任。日前品牌選址旺角THE FOREST舉行期間限定店（即日至12月6日），除了帶來全年發售的Carbon Black、Cloud White及Lunar Grey外，更追加推出Earth Red及Bubblegum Pink兩款配色。前者為慶祝品牌成立兩周年而特別推出，後者則是支持香港乳癌基金會的社會服務，每售一對就會捐HK$10予香港乳癌基金會，希望提高大眾對乳癌的認識及關注。

兩款新色與過往配色一樣選用環保物料打造，當中鞋頭、鞋舌及鞋側採用微纖維製成，耐磨之餘比起傳統麖皮更為輕巧。而針織鞋面則以再生聚酯紗線製成，平均每對鞋大約使用11個廢棄膠樽所製，設計團隊更特別從過度繁殖並且影響海洋生態的毒藻類中提取原材料製成Bloom™ Algae Foam中底。每對Trainer AD1可以減少64立方米碳排放量及將31.5公升水重新投入自然生態循環當中。