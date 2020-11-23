【酒遍天涯】Palmer ＆ Co 1996 VS 2000

1996 vs 2000

剛好有兩瓶同一香檳品牌的1996及2000，來過Mini Vertical Tasting（同一款酒、不同年份）*註。

正如上期所說，96年還未到成熟時期，所以提早把酒送到餐廳，拜託侍應提早一小時開瓶讓酒呼吸（Breathe the wine），女侍應聽到後呆一呆，然後說：「香檳應該是要在喝之前才開瓶的。」我明白她的想法及一般人的誤解，但對我來說香檳的氣泡強度不是重點，酒本身才是重點！更何況這種年紀的香檳就算開瓶5、6小時，氣泡都不會完全跑掉。2000年那瓶因為相對成熟所以到達餐廳後才開瓶。

邀請開瓶的侍酒師、廚師、經理一起品嘗，大家反應不一，有人喜歡那一刻的1996、有人更喜歡2000。兩瓶酒風格一致，若不是在同一時間比較這兩瓶，應該較難分辨，我個人當刻較接受2000，1996年那瓶仍然十分緊緻、年輕。大約兩小時後來到晚飯後段，1996那一瓶開始有些變化，變得溫柔了，釋放更多，更容易令人感受不同味道；感覺在那一刻又比較喜歡1996年那一瓶。

不是年份愈好就愈好喝

兩瓶都是在同一酒商（香港最大葡萄酒連鎖店）在同一個月內購買的（1996年那瓶價錢較2000年高大約50%），運送及存酒都是一流專業的，同一酒莊同一款酒，不同年份感覺不一。年紀較大的相反較年輕，這是年份的原因，強年對非強年（1996是香檳超級好年）。葡萄酒年份重要，但從不是年份愈好就愈好喝；Timing永遠最重要。

記得有一次要臨時買葡萄酒趕赴當晚飯局，走進這全香港最大葡萄酒連鎖店，店員見我在選Burgundy，隨即向我推介一款紅酒，他說這是2015年的，本世紀最佳年份，酒評分數高，會十分好喝。他的話沒有錯，只是沒有完成後半句：「假如你把這款酒適當存放多10-20年才去品嘗。」

喝酒、辦事、做人都一樣，要知Timing。

*註：Vertical Tasting指同時比較同一款但不同年份的酒；Horizontal Tasting則是同一年份、不同酒款，但通常是以同一地區、洒莊或葡萄品種等為主題。

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com ）