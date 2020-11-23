王菀之又喊又笑停唔到：導演要將我逼到癲

演員王菀之（Ivana）在電影《阿索的故事》中，被梁漢文狠撇後爆喊的場面看得讓人痛心。在片段中演技大爆發的王菀之表示：「記得拍攝呢場戲，我停機後仍然喊到收唔到聲，所有痛心嘅情緒湧出來。導演或其他劇組人員都被我崩潰嘅情緒嚇窒，過咗一陣要拍開心搞笑場面，我覺得導演要將我『逼癲』。今次同葉念琛導演合作就好似上藝員訓練班，令我演技大躍進。」

導演葉念琛說：「Ivana無論笑定喊都有好強嘅感染力，最後整個拍攝效果我非常滿意。拍喊戲唔知勾起佢咩悲慘回憶，佢會盡情地喊，拍搞笑場面時又唔知係咪點咗佢笑穴，佢又會『瞓身』搞笑。Ivana能夠輕鬆轉換情緒，我真係佩服，佢係《阿》充分發揮多面性演技。」

梁漢文首次與王菀之飾演銀幕情侶，他大讚對方感情戲拿捏得恰到好處，可以憑電影提名金像獎最佳女主角。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc