疫境謀出路　陳詩欣何泳芍做是非精賺外快

無綫節目《學是學非》中嘅「是非精」陳詩欣（Eunice）同何泳芍（Honey）出席保險活動，台上還播放兩人早前拍嘅廣告，疫情下可以賺外快，當然開心。

陳詩欣說：「今次廣告關於健康 ，會解答到大家對疫情誤解或者好奇。」雖然有一段時間冇合作，但大家依然默契十足，何泳芍話：「大家都成長咗，再一次拍有唔同感覺。」

陳詩欣十分關注健康，每年都會做一次身體檢查：「之前因為胃唔舒服，所以都有去檢查，有買夠保險。」問可會用一半薪金買保險？何泳芍即叫陳詩欣：「你要為你嘅美腿買保險，有呢樣保險。」問可有提議好友余香凝盡早為BB買保險，陳詩欣話：「我冇同佢傾過，如果第時佢真係有咗BB，佢會幫佢BB買。」

已離開《學是學非》節目嘅何泳芍被問今次廣告題目與「是非精」形式相似，可會掛住？何泳芍說：「其實可以同Eunice再合作會好好玩，醫生都有玩埋一份，好似以前做『是非精』都係呢個感覺，今次用健康呢個題目真係好好，我哋以輕鬆嘅方法去帶出健康資詢。」問無綫有員工確診，會否擔心？兩人表示今早已接到公司通知，會加緊防疫措施，並大讚無綫這方面做得好好。

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