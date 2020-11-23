環保女神鄭律韻食素戒冷氣　擇偶竟寧揀「食肉獸」？

香港開電視環保節目《原始組》的靚女主持鄭律韻（Melody），擁有一把長髮和高挺鼻子，加上清純氣質，火速成為新宅男女神。在節目中Melody發掘了很多香港的環保元素，更公開自己閨房的私密生活，她說：「有集係拍我屋企間房，我間房100呎，種咗好多植物，我瞓覺用竹蓆，拆咗部冷氣用風扇，我本來都怕凍，慣咗唔開冷氣就更怕凍，覺得愈開冷氣天氣愈熱，開少啲冷氣，希望地球暖化慢啲。」

Melody還主持另一個有關環保與時裝的開電視節目，同樣是她喜歡的題材，問她是否要做娛圈環保先鋒？她卻自稱「垃圾KOL」：「有網民話我借環保宣傳，我係借垃圾做宣傳就真，我鍾意減碳生活、執垃圾，我係垃圾KOL。」Melody的改變始於2年前，某日見路人隨街丟垃圾，開始頓悟，覺得人們只是將垃圾問題轉移到堆填區，根本就沒有解決：「嗰日我有大爆炸感覺，開始改變自己，1日之內轉食素，喺路上如果搵唔到冇包裝嘅食物，就寧願唔食。其實減碳做完係冇人知道，只係自己開心。」可是沒包裝的食物未必輕易找到，Melody也要稍作調整，笑言若有天在街上看到她買包裝食物，也請原諒她，因為她很肚餓。

揀男友冇限制

今年初她在社交平台呼籲義工到東龍洲執垃圾，結果有80多人參加，她說：「最深刻影響咗前度食素，係估唔到，我唔會逼任何人去改變。（擇偶條件都要揀環保分子？）唔一定！如果一個唔環保嘅人，因為識咗我之後變得好環保，甚至改變少少都得，譬如一個牛魔王日日食牛，因為我變咗食少3餐肉已經好好。」

Profile

年齡：24歲

身高：1米70

體重：55kg

三圍：34、25、33

嗜好：越野跑、唱歌、彈結他和看書

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