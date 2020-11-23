【如果可以…】陳詩欣想養海豚：有咩事可以救我

世界之大無奇不有，內地海關近日從一個郵件中截獲600多隻活螞蟻，原來收件人打算當寵物飼養，嗜好認真獨別。不少藝人也有飼養寵物，但她們究竟希望飼養甚麼另類寵物呢？陳詩欣：「如果想養啲獨特嘅動物，我會想養海豚，因為我自己唔識游水，又唔識水性，海豚會救人，又可以同人類做朋友，如果我喺海度有咩事佢可以救我，同埋又可以捉住佢游水。」

何泳芍：「如果冇限制，又唔考慮難唔難養嘅話，我會想養海獺，因為佢哋好得意，成日浮喺水上面，好似好好攬，所以想同佢哋游水。」

周奕瑋：「如果冇限制咁畀我揀一種寵物嚟養嘅話，我會揀貓頭鷹。我由細到大睇《哈利波特》大，主角有一隻幫佢送信嘅貓頭鷹，雖然我依家可以傳電郵，但我覺得哈利仔有隻貓頭鷹陪好型，得閒又可以掂佢做吓嘢、同佢玩吓，係一份情意結嚟嘅。而且貓頭鷹日文係『フクロウ』，即係唔辛苦、有福氣咁解，意頭幾好，所以日本都有好多貓頭鷹嘅咖啡店，我都去幫襯過。貓頭鷹嘅生活同我哋日夜顛倒，如果我日頭返工之前，見到佢熟睡，我會覺得好幸福，不過我諗我要養的骰型嘅，配合我自己嘅身形嘛。」

陳楨怡：「如果可以畀我揀最特別嘅動物嚟樣，我會揀養變色龍，自己雖然未見過，最多喺主題樂園隔住玻璃見到啲好得意嘅、眼睛唔同顏色嘅蜥蝪，其實我幾鍾意呢啲動物嘅，本身都唔驚蛇，亦希望養到佢。」

可宜：「我細個嘅時候，成日跟爸爸去行山，佢為咗教我自然科學，成日講我知呢棵樹叫咩名，呢隻雀叫咩名，行過啲溪澗會見到啲蝌蚪，我哋會撈起佢拎返屋企當魚養，裝氧氣泵同放石仔，見住啲蝌蚪先生對前腳出嚟，再生對後腳，後尾生多條尾仲坐喺石度，就攞上山放咗佢。之後我去街市見到啲人劏田雞覺得好殘忍，就叫媽咪買兩隻返去畀我養，我嗰時又唔得佢核突，每個禮拜同佢換水缸水時，就會拎佢去浴缸度等佢游水，佢哋游得好快，好開心，養到好大件添，不過養咗幾年後，有一年嘅冬天好凍，唔知佢哋係咪冬眠咗唔識再郁，我懷疑佢哋老死咗，但依家見到田雞會起雞皮。」

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