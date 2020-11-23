何婉盈渴望演奸角　曾航生成功接內地Show

歌手曾航生與何婉盈合體開網上演唱會，獻唱經典歌曲《再見亦是朋友》，默契毋庸置疑，事隔近30年，問他們會否再推出合唱歌？曾航生說：「其實有諗過，但最近因為疫情又擱置咗，最緊要大家合作得開心。」

疫情令工作大受影響，由年初起未接過登台Show，損失無可估計，而何婉盈則笑稱全年只接過一場。近日忙於趕拍無綫劇集《兒科醫院》的曾航生即將拍畢，亦終於接到出埠Show，下月初到廣東登台：「一年未接過Show，去到隔離完準備聖誕同倒數。（擔心內地疫情？）冇得擔心，其實全世界都一樣，自己小心啲。（逗留幾耐？）等過埋年先，如果香港未有嘢做都唔會返嚟住。」

何婉盈被問戲癮想再拍劇？她指體力無法負荷早出晚歸，但可接受客串演出：「唔知可以做咩角色，我又未做到黎諾懿阿媽，最近睇劇發覺奸角好凸出，好鍾意《殺手》龔嘉欣，真係好想做奸角。」又回想當年拍劇時期連續3日不回家，鋪報紙席地而睡。曾航生即打趣說：「依家好難請到你㗎啦，你做開少奶奶！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc