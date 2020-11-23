Jane Wilde　美國土產　魅力超新星　

雖然近年四仔界湧現唔少嚟自歐洲嘅新進脫星，但其實美國土產脫星唔單止樣靚身材又弗，床上演出亦有功架，其中就有被喻為未來天后級脫星嘅Jane Wilde，佢嘅獨特魅力老中青通殺！

天后變密友

唔少脫星喺訪問中，都會稱自細嘅夢想係做脫星，因此投身四仔界發展，至於Jane Wilde嘅入行原因又係點呢？佢表示2017年因為睇咗天后脫星Bree Olson嘅網絡四仔《A Cure for Tight Vagina Syndrome》後，就萌生做脫星嘅念頭，更膽粗粗寫咗封電郵畀Bree Olson，諮詢做脫星要注意嘅事項，結果Bree Olson被阿妹嘅誠意打動，不但詳細解答所有問題，自此兩人更成為好姊妹添！

其實入行前，Jane Wilde已從事成人網絡直播嘅工作，更獲得相當高嘅人氣，而佢得到前輩教路，令佢更加堅決做脫星，亦希望喺事業上有更大突破。2018年1月佢同經理人事務所簽約，好快就演出由著名四仔片廠Reality Kings推作嘅作品《Sexy Slutty Jane》，正式展開脫星生涯。

獲獎無數

Jane Wilde表示獲Reality Kings嘅邀請演出處女作，心情既興奮又緊張，事關好少新人一開始就能夠同大廠合作，最重要係作品獲得極佳嘅銷量。至於Reality Kings點解會揀剛出道嘅Jane Wilde演出呢？廠方就大讚阿妹嘅外形吸引，加埋網絡上嘅人氣，係一個相當有潛質嘅新人。之後，Jane Wilde呢個名不但為四仔迷所熟悉，更吸引到Bang Bros、Brazers、Mofos、Twistys等著名四仔片廠搵佢演出。

問到佢印象最深刻嘅演出時，就話係2018年5月為Hard X演出嘅《Her First Anal》，因為係佢第一次出賣後花園，當時佢猶豫咗好耐，亦感到好大壓力，於是佢就請教Bree Olson，對方話方法好簡單，就係放鬆自己，享受對方嘅挑逗。拍攝當日，佢就跟足方法咁做，結果順利完成拍攝工作，更喺2019年嘅Spank Bank頒獎禮奪得「最佳後花園演出獎」，同年更分別喺AVN同XBIZ兩大四仔頒獎禮上獲提名「最佳新人」，而喺2020年嘅XBIZ頒獎禮連奪「最佳性愛演出」及「最邪惡演出」兩個獎項，因此獲得四仔超新星嘅美譽，更被喻為未來天后級脫星。

Jane Wilde雖然貴為四仔界新進紅人，更係美國土產脫星嘅代表人物之一，但係佢未冇恃寵生驕，態度相當親民，經常喺社交網同粉絲交流，仲會主動分享新作嘅片段，呢啲咪識得宣傳自己囉！

Profile

年齡：22歲

身高：153cm

三圍：32B-22-34