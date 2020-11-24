吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開業、交易

忌：醃製、狩獵、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：馬

鼠：↓ 與同輩相處不佳，不過與長輩反而相處得頗融洽，不妨多聽取他們意見。

牛：↓ 是日沖煞，偏財運甚弱，不宜投資買賣。近期容易因為旅行而大大破費。

虎：→ 如從事經常接觸人群的工作，如營業員、保險及傳銷等，人際關係頗佳。

兔：↑ 無論做生意或打工皆與拍檔相處融洽，打工者的運勢比自僱人士稍佳。

龍：→ 已婚或拍拖人士容易感到遭受伴侶冷落，單身者亦會覺與異性難相處。

蛇：→ 在壓力下一口氣完成比平日多一倍的工作量，對自己的高效率很滿意。

馬：★ 得到上司及長輩提攜與指點，工作上的發展方向，多向身邊人尋求意見。

羊：↓ 橫財運弱，切勿有投機取巧的心態。正財方面平穩，但開支大難以儲蓄。

猴：→ 如果正身處外地或即將出門，不妨多些留意外地的異性，有機會談戀愛。

雞：→ 一些要花心思處理的事，都無法表現出水準。受長輩幫忙，可輕鬆起來。

狗：→ 會出現假桃花，有緋聞纏身，最好跟異性保持距離，以免惹身邊人不快。

豬：↑ 頭腦特別靈活，文職工作者表現很出色。如正在進修，領悟力也特別強。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：工作、事業及財運持續較佳，求職、轉職、開單及簽約等，宜把握時機積極行事。

金牛：人氣、人緣及桃花運較旺，出門、旅遊、出勤等或有艷遇，單身朋友或可一試。

雙子：精神狀態稍佳，情緒及家庭運不俗，夫妻運略佳，計劃生育的朋友，宜加油努力。

巨蟹：社交及戀愛運甚佳，單身朋友多曝光，助招引良機，但辭令一般，減少發言為佳。

獅子：事業、工作及財運較佳，求職、轉職、簽約、開單等或有阻力，卻具進展宜積極。

處女：人氣、社交運及人緣回升，親子及感情生活將較和順愜意，宜多約會、多聚會。

天秤：精神狀態稍佳，投入感不俗，家庭及夫妻運轉佳，宜善用公餘，享受私人生活。

天蠍：社交及戀愛運轉佳，單身朋友多曝光，可助招引良機，宜善用公餘，勿錯失良機。

人馬：工作運較佳，重整、檢討、換血、轉職等將較利好。求職、謀事等，宜一鼓作氣。

山羊：人氣、人緣及桃花運較佳，出勤、公幹及海外項目等，善用人脈，有助加速進程。

水瓶：精神及情緒佳，較能享受家庭及夫妻生活，宜善用公餘與家人、伴侶共度好時光。

雙魚：辭令及思考力較佳，社交及戀愛運甚佳，與伴侶、親友多會面，將有助增進情誼。

預測：周五前，大市交投氣氛或見轉佳。