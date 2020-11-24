J.Arie翻唱《炎》拍埋MV　網民嫌畫面太暗

歌手J.Arie翻唱日本女歌手LiSA的人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版主題曲《炎》粵語版，日前更捱凍到海邊拍攝MV並上載網上。她表示今次是受負責填廣東詞的網紅邀請推出粵語版，純粹抱住「Just For Fun」心態，之前已翻唱過不少外語的電影歌曲，自言已習慣唱翻唱歌。

問到可擔心網民將她和LiSA的版本作比較？她稱：「冇話比唔比較，由一開始我都冇諗比較呢個問題，我知LiSA嗰個版本超Hit，有成超過6千幾萬收看次數，我知有啲係動漫粉絲聽慣日本版本，所以一定覺得原裝版係最好，但我睇番留言，啲評論超過8成話係好，我已覺得好值得高興，依家我嗰個版本都接近7萬收看次數，我估計再過多1、2個禮拜，或者有成10萬收看次數啩。」

至於網民指其MV畫面較暗，她就話要問LiSA：「好搞笑，啲網民問我點解個天色咁暗，同埋點解要喺海邊拍，可能佢哋只聽歌，冇留意個原裝版本MV，我咁拍法係因為想個MV近似LiSA嗰個版本。」

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