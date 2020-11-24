解困外賣　把美食帶回家

【特約報道】居家多了，總會想念在外大快朵頤的日子，適逢非常時期，各食肆紛紛推出抵食美味的外賣優惠，而稻香現推出新款美饌，划算又吸引！

海陸大比併 海貝淮山地雞煲

上山下海，「海貝淮山地雞煲」找來兩款鮮甜食材入饌。蜆肉清煮，更顯其原有鮮味，配以啖啖肉的走地雞，鮮味互相輝映。共煮一煲的亦有淮山，是健康食材，營養豐富。

鮮味肉厚 艇家蒸花尾躉

每每到酒樓食飯，蒸魚都是餐桌上重要一員。蒸煮的火喉、魚的新鮮度，更甚蒸魚豉油都為之重要。而現在外賣竟然可以品嘗得到這份味道！選用花尾躉清蒸，魚肉肉厚鮮味，魚皮有嚼勁，再輕點豉油，滋味令人滿足。

上流蔬菜一族 蟹肉扒豆苗

談起豆苗，人們都稱它「矜貴」，時有聽聞其身價飆升的新聞。無他，只因將豆苗配上湯或清炒烹煮，都是爽嫩鮮甜，菜質幼嫩。翠綠光澤的豆苗，再配以蟹肉在上點綴，精巧細緻。

經典功夫 穩打穩紮 燒鵝叉燒飯

「飯盒界」的靈魂，不得不提明爐燒味。可別小看這經典滋味，功夫絕不簡單。燒鵝皮脆肉香，叉燒香口鬆軟，配以白飯，堪稱一絕。外賣燒鵝叉燒飯，更奉送蟲草花圓肉燉雞湯，清甜解膩。

疫情之下，惟有美食可轉換心情，今日不妨吃好一點！

適用分店: 全線稻香、稻香超級漁港、稻坊