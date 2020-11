取關事件之後　黃心穎懶理傳聞新Look攬狗

前港姐黃心穎早前被發現與前男友馬國明嘅現任女友湯洛雯(靚湯)互相取消關注,昔日姊妹反面收場,靚湯早前就講到明自己follow咗就唔會再去掂,一個波射番去黃心穎嗰邊,不過黃心穎一於少理,事隔近一個月後終於再出Post,大晒與愛犬慶祝生日嘅相。

見心穎咁耐冇出Post,今次佢就揀咗同緋聞男友、樂隊鼓手泥鯭「一齊」照顧嘅愛犬慶祝生日,晒出攬實愛犬嘅合照,依家擁一頭長黑曲髮嘅佢,都好耐冇晒正面自拍,今次難得見佢笑容滿面,非常開心,仲留言:「No dog as sweet, ok maybe her 🤷🏻‍♀️ happy birthday my dear. She mad cuz she old 😂(我愛犬好甜!生日快樂親愛的,佢都唔開心自己老咗!)」隻字唔提Unfollow是非,莫非佢依家有狗萬事足?

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc