取關事件之後　黃心穎懶理傳聞新Look攬狗

前港姐黃心穎早前被發現與前男友馬國明嘅現任女友湯洛雯（靚湯）互相取消關注，昔日姊妹反面收場，靚湯早前就講到明自己follow咗就唔會再去掂，一個波射番去黃心穎嗰邊，不過黃心穎一於少理，事隔近一個月後終於再出Post，大晒與愛犬慶祝生日嘅相。

見心穎咁耐冇出Post，今次佢就揀咗同緋聞男友、樂隊鼓手泥鯭「一齊」照顧嘅愛犬慶祝生日，晒出攬實愛犬嘅合照，依家擁一頭長黑曲髮嘅佢，都好耐冇晒正面自拍，今次難得見佢笑容滿面，非常開心，仲留言：「No dog as sweet, ok maybe her 🤷🏻‍♀️ happy birthday my dear. She mad cuz she old 😂（我愛犬好甜！生日快樂親愛的，佢都唔開心自己老咗！）」隻字唔提Unfollow是非，莫非佢依家有狗萬事足？

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