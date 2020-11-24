浸浴Ryan　隨時隨地補濕

天氣漸見寒冷氣息，冬天相信終於接近我們了。每逢冬天，天氣便變得非常乾燥，嚴重者皮膚還會痕癢、脫皮，非常困擾。這時期除了勤塗護膚品外，一個加濕器也十分重要，可是提升空氣的濕度，如果你正想入手一個可愛的加濕器的話，韓國人氣品牌Kakao Friends會不會是心水？

Kakao Friends最新推出了「浸浴Ryan無線加濕器」，單單造型就十分搞鬼；拿起Ryan，把水倒入浴缸，再把Ryan放回去就可以使用，喜歡香噴噴的朋友，還可以加幾滴精油，藉香氣解壓。此外，Ryan的浴缸上還有浸浴好拍擋：小黃鴨，捏一下，超可愛的。加濕器採用USB充電，可無線使用，不受電線所限，隨時隨地都用得，方便到極。另外，加濕器是雙孔加濕的設計，補充濕度變得更快捷，亦可調校成單孔/輪流出水氣模式。如果「浸浴Ryan」也吸引不到你的話，不要緊！Kakao Friends還同步推出了兩款雙孔加濕器，造型亦相當萌，那就是圓滾滾的Ryan & Apeach，底部還設計成小夜燈，一物兩用，最啱睡前使用呀！