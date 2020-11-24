好煮意：蒜香檸檬烤雞　啖啖肉又清香

香港人愛雞肉料理，不過小家庭的話，煮一隻肥雞又怕食唔晒，immaculatebites在社交平台教大家烤春雞。雞隻加調味醃勻，掃上惹味的蒜蓉牛油，在雞肚內塞入洋葱、檸檬和香草，便可以擺放在洋葱、檸檬及香草上，以高溫烤焗，不想雞肚內的餡料掉出來，記得綁實兩條雞腿。之後加入混合白酒和檸檬汁的雞湯，將湯汁在雞上掃一掃，再以低溫烤焗至全熟便成。滿滿蒜香和檸檬香的烤春雞，肉質鮮嫩又有股清新的氣息，入口嫩而不膩，分量剛剛好，加點配菜就可以變成主菜呢！

材料：

春雞 2隻

蒜蓉牛油 4湯匙

橄欖油 適量

鹽 適量

胡椒碎 適量

意大利調味料 1湯匙

Creole香料 1湯匙

迷迭香 2條

百里香 2條

月桂葉 2塊

洋葱片 4個

蒜蓉 12瓣

檸檬件 2個

雞湯 2杯

白酒 半杯

檸檬汁 1/4杯

做法：

1.春雞加鹽和胡椒碎，掃上蒜蓉牛油、橄欖油、意大利調味料、Creole香料。

2.肚子塞每樣半份的洋葱、檸檬、蒜頭、百里香和迷迭香。

3.焗盤內放入剩下的洋葱、檸檬件、百里香、迷迭香、月桂葉，放上春雞。

4.以攝氏230度烤25分鐘。

5.雞湯加白酒、檸檬汁，淋在春雞上，再以攝氏176度焗30分鐘便成。