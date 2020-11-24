好煮意：蒜香檸檬烤雞 啖啖肉又清香
2020年11月24日 12:00
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的骰春雞，Size細細兩個人都可以KO。（互聯網）
香港人愛雞肉料理，不過小家庭的話，煮一隻肥雞又怕食唔晒，immaculatebites在社交平台教大家烤春雞。雞隻加調味醃勻，掃上惹味的蒜蓉牛油，在雞肚內塞入洋葱、檸檬和香草，便可以擺放在洋葱、檸檬及香草上，以高溫烤焗，不想雞肚內的餡料掉出來，記得綁實兩條雞腿。之後加入混合白酒和檸檬汁的雞湯，將湯汁在雞上掃一掃，再以低溫烤焗至全熟便成。滿滿蒜香和檸檬香的烤春雞，肉質鮮嫩又有股清新的氣息，入口嫩而不膩，分量剛剛好，加點配菜就可以變成主菜呢！
材料：
春雞 2隻
蒜蓉牛油 4湯匙
橄欖油 適量
鹽 適量
胡椒碎 適量
意大利調味料 1湯匙
Creole香料 1湯匙
迷迭香 2條
百里香 2條
月桂葉 2塊
洋葱片 4個
蒜蓉 12瓣
檸檬件 2個
雞湯 2杯
白酒 半杯
檸檬汁 1/4杯
做法：
1.春雞加鹽和胡椒碎，掃上蒜蓉牛油、橄欖油、意大利調味料、Creole香料。
2.肚子塞每樣半份的洋葱、檸檬、蒜頭、百里香和迷迭香。
3.焗盤內放入剩下的洋葱、檸檬件、百里香、迷迭香、月桂葉，放上春雞。
4.以攝氏230度烤25分鐘。
5.雞湯加白酒、檸檬汁，淋在春雞上，再以攝氏176度焗30分鐘便成。