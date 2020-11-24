質疑帶貨賣假金　陳志朋澄清遭抹黑

前台灣「小虎隊」成員陳志朋近年轉戰大陸發展，最近他跟許多藝人一樣轉戰直播界帶貨賣黃金，但卻傳出網友留言指所賣的黃金疑似會掉色，「陳志朋直播賣的金子褪色」還上了熱搜話題。昨晚他澄清跟品牌連繫後確認黃金絕不是假的，會出現這樣的傳聞，是有人買了後覺得吊墜太小，才捏造話題抹黑，不排除提告。

有網友透露，陳志朋本月初上直播帶貨賣黃金，強調是真金，價格為199元人民幣（約234港元），但收到商品後很失望，因為會褪色，稱實品跟網上看到差了很多，質感跟質料都跟想像中不同，懷疑買到假黃金。對此，陳志朋澄清：「所有的商品包裝中都附帶了該產品專屬的檢驗證書，支持線下專櫃驗貨，並有7天無理由退換貨服務。」

陳志朋以小虎隊身份出道，拍攝《還珠格格》以「爾泰」一角走紅，3年前陳志朋再戰歌壇，以「小張國榮」為人熟悉，不過之後前衞的造型卻被網友諷刺，當時他強調自己沒包袱，做造型只為了尊重工作需求。

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