35歲日本男星山下智久,本月初驚爆與效力24年的尊尼事務所於上月底解約,並飛到加拿大開工拍攝新片。原來他有份參演荷里活導演Patrick Hughes執導的新作《The Man from Toronto》,與電影《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War For the Planet of The Apes)男星活地夏里遜(Woody Harrelson)及荷里活人氣諧星Kevin Hart合作。

Kevin日前在社交網上載合照,留言歡迎山下加盟電影演出。雖然未知山下所演的角色,但從另一張相片所見,山下手執日本刀,相信要應付不少動作場面。山下於今年8月鬧出與未成年少女愛子深夜飲酒兼開房醜聞,停工期間獲荷里活片商睇中,他為外闖而提前解約。此外,有指山下又接拍美劇《Tokyo Vice》,與男星渡邊謙合作,在劇中將扮演一名日本牛郎。