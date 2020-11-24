丁海寅新劇停拍　朴信惠檢測呈陰性如常做訪問

南韓新冠肺炎疫情反彈，多部劇集因為有劇組人員確診而暫停拍攝，朴信惠與曹承佑主演的JTBC劇集《Sisyphus: The Myth》亦因為有臨時演員曾與確診者接觸而停拍，朴信惠雖然沒有接觸過該名演員，但亦為安全起見接受病毒檢測，結果呈陰性，今日如常為在Netflix上映的電影《CALL》接受線上訪問。

她受訪時坦言接受病毒檢測時感到很緊張，擔心今日的訪問不能如常進行：「大家看到電影後應該會有很多好奇的地方，我在想假如不能做訪問怎麼辦，我最近沒有拍攝，但還是為了安全起見接受了檢查，幸好結果是陰性，也為其他工作人員都是陰性結果祈了禱。」談到原定於3月舉行的發布會的《CALL》因為疫情而遲了8個月才公開，坦言感到很可惜，但亦對能夠透過線上將電影帶給大家感到高興。

至於因為有臨時演員接觸過確診者而停拍的《月升之江》，劇組今日指該名接觸過確診者的演員亦證實確診，但其他臨時演員和劇組人員的檢測結果都呈陰性，但會繼續進行隔離。而丁海寅與女團BLACK PINK成員Jisoo主演的新劇《雪滴花》今日亦宣布有劇組人員是確診者的密切接觸者，已於昨日中斷拍攝，而該名密切接觸者正等候檢測結果，曾與該名演員接觸的演員及工作人員亦已接受測試，黃政民與女團少女時代成員Yoon A主演的劇集《HUSH》就因為有劇組人員確診，已立即暫停拍攝，劇組人員與演員將會接受檢測。