【打牌1晚6位數上落？】張智霖爆阿仔唔畀掂：好Hurt

男神張智霖（Chilam）同天王郭富城及時裝王國老闆沈嘉偉出名係老友，唔只愛車又鍾意約埋去「滾」，仲係麻雀腳嚟！最近佢接受伍詠薇（伍姑娘）及林盛斌（Bob）《Tiger`s Talk 》訪問時，就講到自小就學識同鍾意打牌，放學後逼家姐陪佢打，直到依家都會打，可以減吓壓！

伍姑娘提起Chilam嘅對手係城城及沈嘉偉，身旁嘅黃宗澤就笑言：「所以佢唔打（賭）錢，打車！」之後Chilam就被逼供講賭幾大，佢就多次迴避，強調：「幾細都會打，好細㗎咋！」阿Bob就追問：「每晚幾多錢上落？」Chilam就話一餐飯㗎咋，食吓拉麵咋！Chilam就話因為成日打，唔可以博晒命！伍姑娘就問佢有冇6位數字？佢不斷否認，直至問到有冇幾千蚊時，佢就諗咗諗：「千零蚊咁啦！」即時令伍姑娘企起身話佢係「大話精」！

講到家庭時，Chilam直言好大壓力大，仔仔魔童依家13歲，有自己社交圈子，感覺到關係開始疏離，佢話：「尋日仲攬住瞓，今日就話Don't touch me，好Hurt！」因為佢覺得自己係男人，唔好再攬攬錫錫！媽咪袁詠儀都唔掂得！依家成日睇番仔仔小時候嘅片懷念，點知阿仔就叫佢：「Delete it！」佢笑言好慘，不過直言家庭生活係開心嘅！

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