胡鴻鈞領軍鬥Chok！3大猛男喪圍人妻何雁詩

「巨聲幫」幾位人氣偶像胡鴻鈞（Hubert）、馮允謙（Jay）、吳業坤及何雁詩（Stephanie）早前齊齊為MCP新都城中心拍攝聖誕AR遊戲互動短片。幾位老友久未聚首，一見面就雞啄唔斷，令現場音量分貝急升！拍攝開始時，他們亦展露出搞笑一面，於綠幕前鬥擺出chok爆甫士搶鏡。現場所見，Hubert於這一方面最為純熟，一舉手一投足都chok到盡頭，其餘三位即笑爆說睇到打冷震！

Hubert知大家都是好朋友是說笑，更挑戰眾人看誰的pose最chok！Hubert表示這次拍攝非常好玩，因為是互動短片，要幻想粉絲玩遊戲時會擺出甚麼甫士與他互動，然後才決定自己要做甚麼動作，非常有挑戰性。拍攝當日Stephanie仍在處於籌備婚禮的最後階段， 不過Stephanie不但沒有半點疲態，還以幸福滿瀉的甜美靚樣殺出重圍。不過就「投訴」拍攝大合照時，站在幾位比她高成個頭的大男孩旁邊非常有壓迫感。幾位男生玩得興起時更擺出圍抱她的動作，直言逼到透唔到氣，但他們卻樂在其中，真係好嬲又好笑！拍攝完畢之後，4位「巨聲幫」成員都表示希望再約一天，齊齊再去MCP新都城中心與AR片中的自己互動一次，笑說一定玩到笑不停口，不過現在先以短片為大家帶來歡樂，過一個開心的聖誕節先。

MCP（新都城中心2期及3期）將於2020年11月24日至2021年1月3日期間，將巨大聖誕老人帶到香港，為大家帶來一場最「巨」氣氛的《大人國的5G聖誕派對》！開心派對當然少不了至潮新玩意，讓你極速下載AR照片與互動短片，率先體驗5G嶄新科技帶來的新奇樂趣，歡度至潮聖誕節！

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