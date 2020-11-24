東沖有料到：一個真正的翟道翟「商場」出現了

曼谷不時會有一些商場標榜自己是室內版的翟道翟周末市場（簡稱JJ Market），但幾乎都是名不副實的，這些商場大多數是甚多空舖，或是售賣的並非翟道翟所見的商品。唯獨翟道翟旁邊的一幢紅色商場，最近終於蛻變成功。該商場約10年前開張時，也打着室內版翟道翟周末市場的旗號，但經營下來成績並不理想，直至後來商場改了名字，終於逐漸成了貨真價實的室內版本。

一大原因是翟道翟周邊的一個跳蚤市場結業了，令原先的攤檔進駐了這裏的店舖，造就了室內版的誕生。跟翟度翟一樣，這裏的店舖大多是周末才開店，於周五至日到訪真的非常熱鬧。商場樓高數層，外邊的攤檔賣的主要是二手跳蚤產品，而場內地下樓層主打二手名貴手錶、手袋及高價佛牌等，而樓上則會搵到二手家具、玩具、精品及中古服裝，完全是二手跳蚤市場的室內版本，感覺就像是JJ Market的「翻版」，十分有意思。

我經常流連曼谷的二手跳蚤市場，主要尋找《007》電影及《幪面超人》一類特撮片的產品，而這個商場便給了我不少驚喜，如圖中所見的這件T-shirt，便是1979年《鐵金剛勇破太空城》的原裝宣傳品，我曾於日本網站看到，無奈只有中碼選擇，但場內的卻是加大碼，而且價錢跟網站的差不多，卻可省卻郵費，埋單盛惠THB3,000（約HK$750）。不過只此一件，我據為己有後大家便買不到了。若大家對懷舊復古的二手產品情有獨鍾，這個商場絕對值得一逛。到訪當日我在場內逛得不亦樂乎，絕對係一個開心大發現。

胡慧沖