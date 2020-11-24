大爆工人姐姐身世！張敬軒做早餐KOL原來有段古

《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》昨晚第二場有陳家樂、李靖筠、湯怡、馮允謙、鄭欣宜、Dear Jane、容祖兒媽咪等來支持。軒仔在第四部分換了一件黑色新西裝，前後都隱若透現，非常性感，出場已引來觀眾嘩嘩聲叫靚仔。舞台上他對觀眾笑說：「成晚背脊係有啲涼浸浸。」又叫觀眾幫他影相留念，他說：「正所謂趁青春留倩影，幫我影幾張靚相！」引得大家嘻哈大笑。

不過最抵死還是他早餐KOL又再上身，不單大爆屋企「遮遮」的由來，仲話：「呢一個咁嘅背脊，一粒瘡都冇，就係日日食白粥同麵包食番嚟！我直情開始食到有啲妊娠紋添！」觀眾即又掌聲笑聲如雷，軒仔無奈嘆謂： 「你話唱得咁辛苦為乜，遮遮仲多掌聲過我。」

關於被他捧到紅遍港九的「遮遮」身世，軒仔表示姐姐曾經長時間在台灣工作，識講80%國語，一心想她是希望用作照顧來港一同生活的父母，他說：「我爸爸媽媽都唔識講英文，同事叫Vincent，佢哋就叫人瘟神，所以諗住請個識國語姐姐照顧，可惜因為疫情關係，父母來港計劃一再拖延，我哋已經11個月冇見面，只能通過視像傾電話。」

這一年軒仔表示經歷好多事，工作也遇到不少考驗：「好多時不知自己有冇工開，自己喺音樂道路上何去何從....其實你哋經歷到，我都係一樣。演唱會開之前仲收到一個網友留言，有位歌迷舊年買咗飛，今年離開咗嚟唔到。我唔知佢家人今晚有冇嚟，希望佢在天之靈，聽到我哋今晚歌聲。今年所有發生嘅事，都話畀我哋知，幸福唔係必然。我覺得就算經歷咁多唔開心，做人都唔可以一直畀情緒干擾自己，唔可以每日將開眼睛，只係帶住傷痛，所以我開始把每日早餐post上網。開始時冇特別意思，只係分享下畀大家知，所謂一個知名歌手嘅早餐，分分鐘唔夠你個早餐好。但係後來好多朋友留言，今日做嘢唔開心，睇完我個Post好咗好多....生活係咁樣，當命運，時勢不夠好，就要自己搵一啲快樂，搵一啲滿足感畀自己，慢慢，你就會發現身邊其實擁有好多愛，同時你亦可以令身邊人感受到愛，咁樣我哋先可以為社會帶來改變。你哋多謝我啲早餐post，我反而好榮幸可以通過我嘅不幸為大家帶來咁多娛樂。只要大家開心，我就開心㗎啦。」語畢獲得全場掌聲。

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