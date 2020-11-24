捲前度裸照風波　李嘉晉否認涉事：我冇放上網！

曾參演無綫劇《機場特警》、《木棘証人》的綠葉李嘉晉捲入是非，其前度模特兒女友「C小姐」懷疑有人將她的裸照放上網以及造謠指她賣淫，她指曾遺留手機在李嘉晉家中，該手機存有裸照，故將矛頭指向李嘉晉。

對此，李嘉晉接受東網訪問，他否認其事：「我鄭重咁澄清，絕對冇將女方嘅裸照放上網以及造謠，相反呢一年確有人畀佢嘅裸照我睇，我仲叫佢哋唔好再傳落去，依家有咁嘅講法（指他將相片放上網），我會保留法律追究權利。」

李嘉晉指跟對方去年拍拖，由於大家很多想法有異，於去年年尾分手，當時對方確遺留手機在她家中，亦一度想取回，但李嘉晉想再聯絡對方時，對方已封鎖了他，在聯絡不到的情況下，他只好丟掉對方的電話，雖然已差不多一年沒有聯絡，但他都斷斷續續聽到有關女方的消息，他說：「佢好似出過啲問題，畀人圍攻過，其實我都好想關心吓佢，但可惜已經冇咗佢聯絡。」

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