冇得驚疫情　羅家英汪明荃明年初照開粵劇

藝人汪明荃與老公羅家英到戲曲中心，出席福陞粵劇團2021戲寶精選記者會，將於明年2月上演11場演出。汪明荃透露因疫情關係，演出已由今年9月延至明年初：「都冇法，希望疫情受到控制，如果控制唔到大家都受苦。（座位點安排？）依家我哋會賣住一半飛先，如果賣7成到時唔得，退飛就好麻煩同嘥時間，寧願臨近開場再賣飛，所以劇團收入係少咗好多，但都要做，如果唔係班兄弟冇得開工，我哋有7場都係慈善演出。（會唔會賣貴啲飛幫補番？）交由慈善組織自己考慮，但我哋啲飛會同上年一樣。」羅家英就笑言：「佢講得啱，我好配合。」

問到可擔心演出會再受影響？汪明荃坦言：「冇得驚。（如果叫停咁點？）惟有再延，依家都做緊宣傳，總之唔係封館嘅話，我哋一定會演出。」問到現時第四波疫情，可會減少聚會？她坦言：「有時好難避免，我哋今晚都要去朋友飲宴，佢哋註冊好耐，已經改咗好多次，所以都要到一到擺低賀禮。」她又提大家現時要做好防疫措施，盡量減少外出聚會。羅家英亦謂：「我陣間都要趕住拍《女法醫JD》，拍到12月頭，嗰陣馬來西亞突然好嚴重，所以要趕番嚟，拍完之後就準備呢個演出。」

汪明荃在台上又謂今次能舉辦很感動，疫情下惟有照做，順勢而上，又笑言羅家英要多謝她：「佢10年前返大陸拍戲搵快錢，但我提佢粵劇先係佢嘅根。」

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