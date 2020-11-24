可愛萌物跟身　隨時呼吸清新空氣

疫情期間，不少人都使用掛頸式的空氣清新機，雖說是以保護為主，但對不少人來說也想追求一下款式。平平無奇的圓形或長方形空氣清新機，相信已經走不進你的心，那麼，可愛的造型又係唔係你杯茶呢？

台灣創意禮物網店愛禮物igift，最近推出了幾款萌萌的隨身空氣淨化器，分別有雲朵款、小熊款、動物款，總有一款擊中萌系少女的心。這幾款隨身空氣淨化器，都是透過釋放負離子淨化，靜音操作，有效去除二手煙和PM2.5。此外，雲朵款和動物款均有效殺滅細菌，小熊款則有效去除過敏源頭和阻隔病毒。