可愛萌物跟身 隨時呼吸清新空氣
2020年11月24日 17:00
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新推出的可愛造型隨身空氣淨化器，以釋放負離子淨化，守護佩戴者。（互聯網）
疫情期間，不少人都使用掛頸式的空氣清新機，雖說是以保護為主，但對不少人來說也想追求一下款式。平平無奇的圓形或長方形空氣清新機，相信已經走不進你的心，那麼，可愛的造型又係唔係你杯茶呢？
台灣創意禮物網店愛禮物igift，最近推出了幾款萌萌的隨身空氣淨化器，分別有雲朵款、小熊款、動物款，總有一款擊中萌系少女的心。這幾款隨身空氣淨化器，都是透過釋放負離子淨化，靜音操作，有效去除二手煙和PM2.5。此外，雲朵款和動物款均有效殺滅細菌，小熊款則有效去除過敏源頭和阻隔病毒。
至於電量方面，雲朵款是480mAh，續航時間32h；小熊款是250mAh，續航時間8h；動物款是600mAh，續航時間48h，三款都是USB充電，配備數據線、掛繩和說明書。動物款有粉兔和白鹿兩款，帶有卡扣，可扣在衣服、包包使用。各花入各眼，不知大家又有沒有找到心水產品呢？(雲朵款：https://bit.ly/2HpZT0o、小熊款：https://bit.ly/2Ku3U57、動物款：https://bit.ly/3729ljk )