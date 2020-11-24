蔡小蝶選完即有廣告洽談中　何雙妍做主持

應屆得獎亞姐冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍以及季軍高文君等日前到后冠贊助商領取專屬署名手袋獎品，並參觀鑽石藝術博物館。鑽石博物館內有不少健力士記錄的展品，蔡小蝶最喜歡汽水樽型的鑽石手袋，因她很喜歡飲汽水，故見到這個鑽石手袋很有感覺，何雙妍與高文君分別覺得鑽石結他和鑽石比堅尼好特別。

參觀期間，她們被問到如果想挑戰自己破一個記錄，高文君指自己跟朋友聚會都會不停講話，所以她想挑戰禁語一整天。何雙妍則想打破自己一個月看十本書的記錄，蔡小蝶則希望挑戰不睡覺一天，似暗示希望公司多安排工作給她。

談到未來工作，亞洲電視執行董事陳偉傑指她們還要為總決賽代表香港準備，雙妍已有主持工作安排，小蝶也有廣告洽談中，文君還在大學上課會配合她時間安排。同場還有網絡人氣獎的林寶玉和陳美濤，她們也獲頒鑽石太陽眼鏡。

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