【等解藥】蔡思貝戴「安全膜」同張振朗咀：好嘔心

蔡思貝呼籲，如果睇咗佢同張振朗咀戲後好嘔心，咁就要繼續追看，因為會有解藥。

藝人張振朗與蔡思貝在將軍澳電視城出席無綫劇集《踩過界II》宣傳，講到兩人劇中咀戲，張振朗笑說：「嗰場戲好激，相信觀眾睇到我哋兩個角色咀會好嘔心，但係幾好笑。（女友楊偲泳睇到嘔心？）我估佢都會嘔，我哋自己都嘔啦！」

蔡思貝則說：「應該係每個識呼吸嘅人睇到都會嘔，呢個就係想要嘅效果，拍嗰陣要豁出去。不過，大家睇多幾集就會有『解藥』，會有啲安慰。」

張振朗視蔡思貝是相當好的朋友，但拍攝咀戲反而愈熟悉愈尷尬，指拍攝咀戲比決裂戲困難。蔡思貝笑說：「我就有假牙做防線，棚牙冇感覺好似有個安全膜咁。男仔係會尷尬少少，都會驚畀人話抽水，但係張振朗絕對冇，佢係我認識中最Gentlemen嘅暖男。」張振朗亦指拍片攝前也有溝通好，避免墮入抽水疑雲。

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