與江嘉敏台慶互睥　馮盈盈暗寸係雙面人？

話題港姐馮盈盈（FYY）又有新搞作，喺節目《#後生仔傾吓偈》大講「雙面人」，網友自己「對號入座」，矛頭直指FYY死對頭江嘉敏！

仲記得台慶當晚影大合照嗰陣，唔知係咪有心人大整蠱，FYY同江嘉敏被安排企埋同一行，兩女斜視互睥，盡顯霸氣，中間夾住嗰個胡鴻鈞直係尷尬到死，惟有耷低頭避免受牽連，話晒台慶係普天同慶嘅好日子，點都唔好搞大件事！

咁啱《#後生仔傾吓偈》今一集以「雙面人」做主題，FYY開口就話：「雙面人問我最清楚，對住你一個樣，對其他人又另一個樣。事事都批評嘅人，一定係自己有嗰種特質，例如話人貪錢。」

陸浩明醒目食住上：「即係話你黐富二代嘅人，自己一定係想黐富二代？」馮盈盈回答：「本身有咁嘅特質，先會特別提起。由得佢哋繼續講，反正我冇做呢樣嘢。（可能調轉係啲富二代鍾意黐埋冠軍靚女度接近你？）如果佢有咁嘅言行舉止一定有人知，自然有一日佢會為自己做過嘅事帶嚟後果。唔需要你同佢操心，好似同佢同一層次咁，喺度爭論誰是誰非。」

早前，有傳馮盈盈上賭王四太梁安琪兒子何猷亨豪華遊艇出海開P，事後就與江嘉敏反目。

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