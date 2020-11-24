本日日本：高達Cafe羽田機場開分店

《機動戰士高達》的官方咖啡店GUNDAM Café在日本各地都有分店，今次首次進駐東京羽田機場，命名為GUNDAM Café HANEDA Airport Satellite，由即日起至2021年9月（暫定）期間限定開店，是目前為止第6間高達咖啡店。雖然只提供飲品外賣服務，但Menu卻花了不少心思。主力飲品為四款 Fortune Latte（幸運拿鐵），分別有皇家奶茶、抹茶拿鐵、印度奶茶及粉紅合桃焦糖，另外還有《機》招牌場面的彩繪拉花，隨機列印在飲品上，共有4款主題可供挑選。另外還有多款隨行杯供選擇，其中 A 款的「阿寶&RX-78-2」為羽田機場限定，另外三款則是其他店舖也可以購入。挑選杯子後，可從五款飲品之中選一款，包括西柚可爾必思、藍色荔枝可爾必思、橙紅莓、南美風味賈布羅咖啡及咖啡拿鐵，解渴之餘又可帶走瓶子留念。店餔發售多款限量精品，並將日本各地高達咖啡店的限定商品都集中在此，讓你一次過買齊限定商品！

GUNDAM Café HANEDA Airport Satellite

日期：即日起至2021年9月（暫定）

地址：東京單軌列車羽田空港第一航廈站 B1

營業時間：8:00am~8:00pm