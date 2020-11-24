Sweet爆咀嘴！袁偉豪感激張寶兒縱容任性

無綫小生袁偉豪與女友張寶兒（Bowie）今日於清水灣愛巢簽字，正式拉埋天窗！一對新人完成行禮儀式後甜蜜步出接受訪問，見張寶兒以一身大露背婚紗上陣，相當吸睛，2人拍照時頭貼頭，全程攬腰兼拖實手，又展示結婚戒指，袁偉豪先輕吻Bowie臉頰，及後更肉緊錫錫，Bowie即流露出冧爆甜笑，幸福滿瀉！

一對新人受訪時透露沒有玩新郎環節，儀式由中午開始一切從簡，主要邀請雙方家長、圈外朋友，又透露陳山聰、胡定欣、單立文等圈內朋友有份出席，而謝東閔、林子善擔任兄弟團，朱智賢擔任姊妹團，Bowie妹妹張寶欣則擔任伴娘。袁偉豪自爆儀式一開始已經爆喊：「我係第一個喊，中式儀式嗰陣外父拖佢出嚟，我已經忍唔住喊。」Bowie則表示：「我都未見過佢喊成咁。」

袁偉豪續指於愛的宣言時臨時加入深情說話：「主要圍繞3年前喺非洲大草原定情，同多謝佢縱容我嘅任性，呢3年係我事業嘅春天，好多謝佢無論開心唔開心都陪住我，所以覺得都係時候定落嚟，想娶佢返嚟。」提到接新娘，袁偉豪未有透露開門利是的實際數字，只取好意頭，又指當時臨時加插清唱親自作曲的《你與你的另一半》。

講到禁聚令下舉行婚禮，袁偉豪坦言：「好頭痛，中午都發生咗啲小插曲，但大家都好守規矩有戴口罩。（因為疫情所以唔大搞？）其實一路都唔想大搞嘅。咁晚宴方面今年完成唔到，希望下年疫情後再搞。（中午警方介入係因為禁聚令？）係，都即時處理咗。」張寶兒補充：「我哋都降低咗賓客人數，大約100人，亦有諮詢律師意見，同埋現場都有齊探熱、搓手液，做足防疫措施。」

問到可會「雙囍臨門」宣布懷孕？Bowie即笑言：「你睇我着成咁就知冇BB！我哋都唔趕生嘅。」袁偉豪續指：「佢都Enjoy緊嘅佢嘅工作，除非有意外啦，雙方家長當然想啦，我哋就未有生育計劃，享受住二人世界先，但我嘅父愛都開始氾濫。」他們表示婚後正式搬入新居，但要先整理房間，又指床上擺滿小朋友鞋等中式傳統布置，令他們眼界大開。至於講到婚禮花費，袁偉豪指尚未結算，但他強調：「錢唔係最重要，最緊要開心。」他又指希望喜事能帶來正能量，並笑言會努力賺錢：「正式1個人搵錢，2個人使錢。」

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