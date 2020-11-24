【相識20年】見證袁偉豪成長！周柏豪放工即趕去婚禮

藝人袁偉豪（Ben）好友周柏豪今日到電視城開工，提到Ben成家立室，柏豪稱見證對方成長，兩人相識20年，直言好感動，故開工後即趕往出席婚禮，並恭喜兩人：「希望兩位開開心心啦！白頭到老，永結同心，最好就係加入爸爸媽媽嘅行列，爸爸媽媽自己最想，真係好戥佢哋開心嘅，見證住佢哋由初相識到依家，去到人生再更加美好嘅階段。（之後交換心得，叫佢快啲生B？）我相信佢身邊好多人會交流心得畀佢知，呢啲係唔得心急嘅，到佢哋兩個人覺得合適嘅時間，希望開心身體健康啦！最緊要。」

柏豪說與Ben是好兄弟、好鄰居、好同事，又興趣相近，同樣喜歡電單車、房車、健身、研究健康飲食、影相和音樂，他說：「佢兩個相識時，我同Ben拍緊劇，一路有同佢好多傾偈，見證佢唔同階段都有唔同轉變，同佢傾好多心事，大家又住得好近，佢架車以前泊喺我架車隔籬，大家有時泊車返嚟，好似一齊住嘅感覺，所以基本上係見證佢哋唔同階段，所以好戥佢開心。」

兩人2010第1次合作，但其實早就透過ICQ認識，他笑說：「嗰時佢做緊Model，我有個朋友話叫我搵吓佢，我嗰時都係做Model，叫我哋傾吓偈，所以我哋識咗好耐，識咗廿年！（準備乜嘢禮物？）唔講啦，心意，好多嘢見證佢哋，我搬嗰度住先，之後佢哋搬入嚟，見佢成家立室，其實係好感動嘅事！（似家人？）其實係㗎！（話唔定將來對親家？）好難講呢啲嘢。」

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