于文鳳付出最好10年青春　胡亮明勸周星馳付分手費

影星周星馳被前女友于文鳳追討逾8,000萬港元投資獲利分成案，今（24日）在高院續審。與周星馳合作發展「天比高」項目的菱電發展副主席胡亮明，應原告于文鳳傳召到庭作供。他證實周星馳一直屬意留天比高12號屋自住，亦聽周、于二人提過分成10%。雖然12號屋最終沒賣出，但在二人分手時，是他勸周為了于付出的10年青春，給她一筆錢作分手費。

胡亮明表示，他是在2004年由地產經紀介紹下認識周星馳，繼而認識于文鳳。其後菱電與周合作發展天比高，他同意讓周先揀屋，結果周揀選了在通道尾，私隱度最高和庭院最大、可泊最多車的12號屋。他同意周曾表明，想留12號自住，而那處的裝修很有個人風格，不似一般示範單位。他又指周於2017年再裝修12號屋，幾個月前才搬回那裏居住。

而于文鳳一方指，他在2007年跟于商討將整個天比高項目賣給恒基地產。胡澄清當時大概是有經紀來找生意，表示有地產商想找屋自住，他覺得不妨聽聽對方所開的條件。雖然周星馳說過想自住，又不想別人入屋，但在他游說下還是有一兩次讓人看屋。

胡亮明同意，天比高曾獲得建築大獎，很多朋友都說有興趣參觀，他亦覺得此項目令他名利雙收，又有朋友想與周星馳見面，便在12屋開派對「威吓」。

關於周星馳與于文鳳之間的協議，胡表示他們二人都說過，周同意在于有幫手的投資項目的利潤中，分她10%作為紅利。後來二人分手，他就有勸周，指雖然12號屋沒有獲利，但既然他與于一起那麼久，于付出了最好10年的青春，他應該履行部份付款。他記得，當時他是用「分手費」這詞語。

胡亮明在作供後表示，現時與于、周兩人仍是朋友，坦言對他們要對簿公堂感到非常可惜。他更明言目前最關心的，是今次出庭作供後，「希望唔好是但一邊嬲咗我啦」。

原告一方在胡亮明後，已傳召所有證人。案件明天續審，被告周星馳將到庭作供。

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