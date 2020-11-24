超長續航+軍規認證　山系新錶爭一點就完美

市場上的智能手錶多如雨後春筍，但大多偏向生活用途，可用於野外運動卻不多，即使有定價亦不菲。HONOR最近推出的Watch GS Pro算是異數，通過軍用級MIL-STD-810G耐用性測試，仲支援超過100種運動模式，但定價卻千八蚊有找，為預算不足的越野愛好者提供多一個選擇。

新錶跟同廠的智能手錶走斯文路線不同，外觀非常硬朗，錶盤外有一圈齒輪感明顯的不銹鋼錶圈，並且進行了專門的蝕刻和填油處理，以應對環境多變的戶外場景。手錶又通過低氣壓、高溫、低溫、太陽輻射、淋雨、濕熱等多個測試，提供50米防水，而且水下也能進行心率檢測，配合左側2粒大面積不銹鋼按鍵，完全為戶外使用而設。

手錶配備1.39吋AMOLED屏幕，解像度達454×454，PPI 326，陽光下顯示清晰。另外即使用上彩芒，在790mAh大電池幫助下，依然可用足25天，相當長氣！運動模式除大路的健身、球類、水上運動外，還提供三項鐵人、滑雪、越野滑雪等18項專業運動，可計算時間、滑行距離、最高速度、最大坡度及海拔。針對行山人士，它特設GPS定位功能，而且支持軌迹返航技術，通過手錶獨立GPS，快速返回起點，對經常登山或跑山用家十分有用。

它的心率監測功能亦很廣泛，例如支援連續24小時持續即時監測，還會在心律不齊、早搏時發出預警，讓用家及早發現心臟問題。一如市場上的高價智能錶，它能夠測量血氧功能，通過即時的血氧飽和度測量資料提醒用戶注意身體狀況。若硬要說缺點，就是它不支援NFC，沒有近年流行的支付功能，有埋就更加完美。手錶將於11月25日上市，提供黑、藍、白3色。