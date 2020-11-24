奪金馬男配發感言　納豆遭戲迷抨擊未夠班

納豆好開心可以奪得金馬最佳男配角獎，在社交網發感言，但遭戲迷抨擊未夠班。

台灣演員納豆憑《同學麥娜絲》奪得金馬獎最佳男配角，他發表得獎感言：「從綜藝咖總算躍身為電影咖」，片中1個長達70秒的喊戲鏡頭，絕對是演技大爆發，成為話題！

隨後他在社交網分享得獎喜悅：「金馬吉祥物終於拿到屬於自己的金馬獎了。」粉絲都大為感動，不過卻有網友表示看完《同》片後，仍不認同納豆的演技，更在他的社交網留言狠評：「昨天去看了你的電影，我跟朋友都納悶，真不知你為甚麼會得獎，不要生氣，我說的是真心話」。納豆不嬲反而親自回覆：「收到！我會繼續努力讓你看到的。」可謂EQ極高。

另外，黃子軒與山平快樂團日前推出新歌《鄉村老弟》MV，邀請納豆擔任男主角，與曾獲台北電影獎最佳女主角李亦捷做對手，在郊外取景期間，納豆一直忍尿，最後有指要在路邊撒尿。

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